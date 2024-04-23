Четыре человека погибли при атаке БПЛА ВСУ в Запорожской области
Четыре человека погибли при атаке украинского беспилотника в поселке Мирное Запорожской области, сообщает в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Украинские националисты нанесли удар по автомобилю, в котором находились мирные жители.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военнослужащие во вторник обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием реактивных систем залпового огня.
Системы ПВО России продолжают защищать Запорожскую область.