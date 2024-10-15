Четыре автобуса разом загорелись в Видном

В Видном вспыхнули четыре автобуса, стоящие рядом друг с другом в автобусном парке, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

ЛиАЗ из Москвы поступил в автобусный парк в Видном после капитального ремонта. Во вторник утром водитель должен был отправиться на нем на маршрут.

Мужчина попытался завести транспортное средство, однако у него ничего не вышло из-за технической неисправности. Тогда водитель отправился за ремонтной бригадой.

В его отсутствие автобус сначала задымился, а потом загорелся. Затем огонь перекинулся на три рядом стоящих автобуса.

На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет. Спасатели потушили транспортные средства, как сообщили в администрации Ленинского городского округа.

По данному факту было начато расследование.