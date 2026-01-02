Четыре авто врезались в горах Дагестана и скатились «паровозиком» к кювету
Фото - © Telegram-канал 112
Ряд автомобилей врезались друг в друга в горах в селе Карабудахкент в Республике Дагестан, образовали «паровозик» и начали катиться вниз к кювету. Lada Niva в него все же улетела, остальным удалось остановиться, сообщает «112».
ДТП случилось утром. Машины врезались друг в друга из-за скользкой дороги.
На опубликованной записи четыре автомобиля скользят с ледяной горки друг за другом «паровозиком». Впереди едет Lada Niva, которая улетает в кювет.
Автомобили, едущие сзади, начинают маневрировать. Одним удается увернуться. Другие останавливаются.
Lada Niva во время падения по горе несколько раз перевернулась. Дагестанцы бросились на помощь к тем, кто находился внутри.
