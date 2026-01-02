Четыре авто врезались в горах Дагестана и скатились «паровозиком» к кювету

В Дагестане Lada Niva слетела с горы по «ледяной горке» после массового ДТП

Ряд автомобилей врезались друг в друга в горах в селе Карабудахкент в Республике Дагестан, образовали «паровозик» и начали катиться вниз к кювету. Lada Niva в него все же улетела, остальным удалось остановиться, сообщает « 112 ».

ДТП случилось утром. Машины врезались друг в друга из-за скользкой дороги.

На опубликованной записи четыре автомобиля скользят с ледяной горки друг за другом «паровозиком». Впереди едет Lada Niva, которая улетает в кювет.

Автомобили, едущие сзади, начинают маневрировать. Одним удается увернуться. Другие останавливаются.

Lada Niva во время падения по горе несколько раз перевернулась. Дагестанцы бросились на помощь к тем, кто находился внутри.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.