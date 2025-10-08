Четверых нацболов задержали за акцию с критикой Центробанка в центре Москвы

Члены незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» устроили акцию протеста у стен регулятора. Активисты разбросали фальшивые купюры с надписью «бумажки ничего не стоят» и выкрикивали лозунги «Растущая инфляция губит нацию». По словам членов движения, четверо участников были задержаны на месте проведения акции.

Нацболы, поддерживающие СВО и участвующие в боевых действиях с самого начала конфликта, выступили с рядом требований. Они призвали установить фиксированные цены на товары первой необходимости, остановить повышение стоимости бензина и пересмотреть политику Центробанка, направив ее на развитие новой индустриализации.

«Совсем ничтожный процент наших соотечественников может позволить себе откладывать средства, а приобретение недвижимости вовсе стало недосягаемой мечтой для подавляющего большинства населения. В последнее время стали актуальны даже проблемы с бензином, что немыслимо для страны-экспортера топлива», — заявили в движении.

