Четверо спасены: в Москве на заводе пива «Очаково» произошел пожар
В Москве спасатели потушили пожар на территории завода пива «Очаково»
12 сентября на пульт диспетчера МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории завода, который расположен на улице Рябиновая, д. 44. Прибывшие спасатели обнаружили горящее помещение на первом этаже в здании, которое находилось на реконструкции, сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.
Пожарно-спасательное подразделение спасло четыре человека из горящего здания, затем пламя полностью ликвидировали.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, будет установлено в ходе специальной экспертизы.
Видео с места пожара опубликовал Mash. На кадрах видно, что с территории завода в небо поднимался густой черный дым.
