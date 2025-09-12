Четверо спасены: в Москве на заводе пива «Очаково» произошел пожар

сегодня в 20:10

В Москве спасатели потушили пожар на территории завода пива «Очаково»

12 сентября на пульт диспетчера МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории завода, который расположен на улице Рябиновая, д. 44. Прибывшие спасатели обнаружили горящее помещение на первом этаже в здании, которое находилось на реконструкции, сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.

Пожарно-спасательное подразделение спасло четыре человека из горящего здания, затем пламя полностью ликвидировали.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, будет установлено в ходе специальной экспертизы.

Видео с места пожара опубликовал Mash. На кадрах видно, что с территории завода в небо поднимался густой черный дым.

https://t.me/mash/67760