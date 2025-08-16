Четверо ранены в ДТП с 2 авто и автобусом на повороте к Краснозаводску
Фото - © Telegram-канал репортера Андрея Трофимова
Жесткое ДТП с рейсовым автобусом и двумя автомобилями произошло на повороте к Краснозаводску в Подмосковье. Внедорожник поворачивал, водитель автобуса не заметил, въехал в автомобиль, который находился сзади джипа, авто ударило в джип и его развернуло, опубликовал в своем Telegram-канале фото и комментарий очевидца репортер Андрей Трофимов.
На снимках видно, что белый автомобиль Opel получил сильные повреждения. У автобуса разбиты фары.
По информации очевидцев, пострадали четыре человека. Они «все в крови».
У бабушки-пассажирки, ехавшей в автобусе, предположительно, рассечение. Она потеряла сознание, отметил очевидец.
«У женщины из белой машины горло порезано сильно и дети в крови», — добавил он.