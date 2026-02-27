Четверо пострадали: в Краснодаре машина скорой помощи попала в ДТП

27 февраля в Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию, в результате чего минимум четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Краснодару.

Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля Haval, двигаясь по улице Северной от Янковского в направлении Садовой, на перекрестке с Базовской улицей нарушил правила, не предоставив приоритет транспортному средству скорой помощи.

В итоге Haval и машина скорой помощи столкнулись. В результате ДТП травмы получили четыре человека, в том числе две 17-летние пассажирки «скорой», а также взрослая женщина-пациентка и водитель спецмашины.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки и в рамках действующего в стране законодательства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.