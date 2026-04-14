В Армении цены на говядину выросли почти на 20%

В Армении говядина подорожала почти на 20% из-за сокращения поголовья скота и роста издержек фермеров. Килограмм мяса за последние дни прибавил около 1000 драмов, сообщает MIR24.TV .

На рынках килограмм говядины на кости уже стоит более 4000 драмов — около 900 рублей. Рост цен продавцов не удивляет, но для жителей и ресторанного бизнеса это ощутимый удар по бюджету.

«Мне приходится регулярно повышать стоимость мясных блюд в нашем ресторане. В месяц мы покупаем около 50 кг мяса, и по сравнению с прошлым годом тратим примерно на 50 тысяч драмов больше», — отметил ресторатор Артур Самвелян.

Эксперты связывают подорожание с сокращением поголовья крупного рогатого скота. Разведение идет медленно: корова приносит только одного теленка в год. При этом растут расходы на корма, что снижает рентабельность хозяйств.

Начальник управления животноводства Министерства экономики Армении Тигран Алексанян сообщил, что государство поддерживает фермеров поставками высокоценных животных и субсидиями.

«Мы предоставляем высокоценных животных, чтобы хозяйства могли получать более высокие показатели продукции. Главная цель — повысить стоимость продукции в дальнейшем и улучшить финансовые показатели хозяйств», — отметил он.

Государство компенсирует до 70% затрат на искусственное осеменение и помогает с лизингом техники и строительством ферм. Однако эффект от мер пока не закрепился, и эксперты не исключают дальнейшего роста цен. По уровню стоимости говядины Армения уступает среди соседних стран только России.

