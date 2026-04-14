сегодня в 18:42

Авария с участием нескольких машин произошла на ТТК в столице

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК, в районе 2-й улицы Машиностроения) произошло ДТП с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте аварии уже работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

«Осторожно, Москва» разместил видео аварии от очевидцев. Там показано, что стоят грузовой и легковые авто с сильными повреждениями. Также на место подъехала скорая помощь.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», в районе ДТП образовался затор длиной более 3 км.

