Четверо детей остались без матери: россиянка умерла после ингаляции в санатории

Многодетная мать умерла в башкирском санатории после обычной ингаляции. Сотрудники заявляют, что она «надышалась чем-то другим», сообщает «Поток» .

В конце новогодних праздников женщина вместе с мужем и двумя детьми (всего в семье четверо ребят) приехала в санаторий, чтобы пройти оздоровительные процедуры. 9 января женщине сделали ингаляцию с ромашкой, но у нее случился анафилактический шок.

Супруг попытался спасти пострадавшую, делая искусственное дыхание. Затем к делу подключились местные врачи, но они не смогли реанимировать пациентку. Прибывшие через 40 минут медики скорой лишь констатировали смерть.

По словам вдовца, у жены не было противопоказаний: до поездки семья прошла обследование и получила санаторно-курортные карты. В санатории заявляют, что пациентка умерла в результате несчастного случая, ингаляция якобы здесь ни при чем. По их словам, женщина могла «надышаться чем-то другим». Заведение не захотело выплачивать компенсацию и даже не помогло с транспортировкой тела.

Семья обратилась в суд, пытаясь добиться справедливости.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.