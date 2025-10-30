сегодня в 14:30

Chery въехал в ТЦ и пробил стену в местной кофейне в Новой Москве

Китайский автомобиль Chery въехал в торговый центр «Лайнер» в жилом районе Новые Ватутинки в московском Троицке и протаранил местную кофейню. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент случился примерно в 14:00.

По предварительной информации, водитель мог перепутать педали. После этого он на полной скорости врезался в кофейню.

Люди не пострадали. Остеклению торгового центра и бамперу машины был нанесен серьезный урон.

На опубликованной записи протаранившая стены ТЦ машина стоит рядом со зданием. Остекление в транспортном средстве разбито.

