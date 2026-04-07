Червивый пирсинг в носу: школьник поймал маму во время рыбалки в Ленобласти

Школьник поймал свою маму во время рыбалки в Ленинградской области. Мальчик случайно зацепил женщину крючком, когда забрасывал удочку, сообщает SHOT .

Петербурженка Татьяна отправилась с сыном на его первую в жизни рыбалку. Подготовились основательно: купили все необходимое снаряжение. Мальчик неправильно забросил удочку и случайно зацепил свою маму крючком, который проколол ей нос и застрял.

На опубликованных кадрах видно, как Татьяна едет за рулем автомобиля и рассказывает о случившемся. В этот момент в ее носу находится рыболовный крючок, на котором извивается живой дождевой червь.

По словам женщины, она отправилась в аптеку за обезболивающим, а затем с помощью кусачек самостоятельно извлекла из носа крючок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.