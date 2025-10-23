Чертовщина какая-то: пентаграммы* нашли на месте убийства пары в Балашихе

Следственный комитет РФ занимается расследованием странной гибели семейной пары в частном доме в подмосковной Балашихе. На месте происшествия нашли пентаграммы*, ритуальные когти, а сам коттедж с мужчиной и женщиной подожгли, сообщает Baza .

В частном доме в Балашихе случился пожар. После него силовики обнаружили трупы 52-летней женщины и ее 51-летнего мужа. По предварительной информации, он погиб из-за того, что надышался угарным газом.

В частном доме нашли разные предметы, связанные с эзотерикой. Там были ритуальные когти для взятия крови*, ножи, оккультная литература*, сатанинские звезды* и метлы.

Согласно предварительным данным, семейная пара погибла из-за поджога. Правоохранители нашли два очага воспламенения, расположенных с разных сторон периметра.

На теле женщины нашли семь колото-резаных ран. Супруг задохнулся, когда было возгорание. Труп обнаружили неподалеку от кровати.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

