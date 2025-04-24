Черный дым и затрудненное движение: машина загорелась посреди дороги в Москве

Автомобиль загорелся на дороге на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы загорелась легковушка на первой полосе автодороги. В районе ДТП затруднено движение в сторону центра на 2,3 км, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобиль загорелся около дома на проспекте Маршала Жукова. На месте происшествия работают оперативные службы.

Информация о наличии пострадавших и обстоятельства случившегося выясняются. Водителям советуют выбирать пути объезда, поскольку в районе ДТП затруднено движение.

Кадры с места пожара опубликовали в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО». На видео можно заметить, как из сгорающего черного автомобиля идет черный дым. На месте происшествия работают пожарные и полицейские.