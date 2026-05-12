Черный дым и едкий запах: пожар на мусоросортировочном комплексе в Подмосковье

сегодня в 18:29

Сильный пожар начался в мусоросортировочном комплексе в Долгопрудном

В мусоросортировочном комплексе в Долгопрудном вспыхнул сильный пожар. В небо поднимается столб черного дыма, сообщает Baza .

На данный момент площадь возгорания превысила 300 кв. м. На месте происшествия уже работают пожарные.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Жители Долгопрудного жалуются на едкий запах в воздухе. Он распространяется по всей округе.

