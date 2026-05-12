Черный дым и едкий запах: пожар на мусоросортировочном комплексе в Подмосковье
Сильный пожар начался в мусоросортировочном комплексе в Долгопрудном
В мусоросортировочном комплексе в Долгопрудном вспыхнул сильный пожар. В небо поднимается столб черного дыма, сообщает Baza.
На данный момент площадь возгорания превысила 300 кв. м. На месте происшествия уже работают пожарные.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
Жители Долгопрудного жалуются на едкий запах в воздухе. Он распространяется по всей округе.
