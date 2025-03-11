Черный беспилотник нашли в Черноголовке
Черный беспилотник с взрывным устройством нашли в Черноголовке
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Около жилого дома в Черноголовке в Подмосковье обнаружили черный беспилотник, сообщает Mash.
Взрывное устройство у дрона осталось целым. Обломки лежат на углу кирпичного многоэтажного дома.
К месту опасной находки уже направились взрывотехники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всего сбили свыше 60 БПЛА. Вызовы о БПЛА поступали из разных мест области. Погиб один челочек, есть раненые.
«Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе», — уточнил губернатор.