Чернокожий боец российской армии палкой спас себя от дрона ВСУ

В зоне спецоперации чернокожий боец российской армии палкой отогнал от себя украинский дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Видеоролик с бойцом разместили украинские ресурсы.

На видео показан боец, стоящий у дерева. Он следит за перемещением дрона и машет в его сторону длинной палкой.

«Продолжения нет, видимо сбил», — написали журналисты.

Ранее несколько российских бойцов были атакованы украинским БПЛА-камикадзе в лесной зоне. Один из военных смог сбить FPV-дрон, взяв в руки дубину. В результате инцидента украинский дрон был нейтрализован.