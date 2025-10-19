Черепа 2 людей в мешке обнаружили в лесу под Выборгом

В лесу рядом с поселком Грибное под Выборгом в Ленинградской области нашли черепа людей в мешке синего цвета. Об этом сообщает « Фонтанка ».

О случившемся в полицию сообщил житель Санкт-Петербурга. Он нашел странный синий мешок в 2 км от Грибного, после чего позвонил правоохранителям.

Они приехали на место и обнаружили части черепов двух людей, а также кости. Останки проверят в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители выяснят, по какой причине люди погибли. Также узнают их пол и то, когда примерно наступила смерть.

