Человек погиб в страшном ДТП на северо-востоке Москвы

сегодня в 13:01

ДТП с участием двух легковушек произошло в Москве

На северо-востоке Москвы произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погиб один человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Авария произошла на СВХ. По предварительным данным, Mercedes-Benz врезался в авто марки «ВАЗ», которое остановилась из-за поломки.

От полученных травм скончалась женщина-пассажирка, находившаяся в «ВАЗе». На опубликованных фото показаны автомобили, попавшие в аварию. Судя по кадрам, у Mercedes-Benz сильно разбита передняя часть. Вторая легковушка пострадала еще сильнее — у нее буквально расплющена задняя часть кузова, которая превратилась в груду металлолома, и серьезно повреждена передняя.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.

