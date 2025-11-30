Человек погиб в страшном ДТП на северо-востоке Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На северо-востоке Москвы произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погиб один человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Авария произошла на СВХ. По предварительным данным, Mercedes-Benz врезался в авто марки «ВАЗ», которое остановилась из-за поломки.
От полученных травм скончалась женщина-пассажирка, находившаяся в «ВАЗе». На опубликованных фото показаны автомобили, попавшие в аварию. Судя по кадрам, у Mercedes-Benz сильно разбита передняя часть. Вторая легковушка пострадала еще сильнее — у нее буквально расплющена задняя часть кузова, которая превратилась в груду металлолома, и серьезно повреждена передняя.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее машину разорвало на две части в дорожной аварии на МКАД. Предварительно, она влетела в отбойник.
