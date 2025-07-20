Человек погиб в дорожной аварии на юго-востоке столицы
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В Шоссейном проезде в Москве столкнулись BMW и «Газель», в результате аварии погиб 25-летний водитель иномарки, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
ДТП произошло ночью. Водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», которая от удара врезалась в фонарный столб.
В аварии пострадали четверо пассажиров BMW 2003 и 2007 годов рождения, они доставлены в больницу с различными травмами. Еще пострадал водитель «Газели».
Прокуратура ЮВАО Москвы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии.
Ранее в ДТП на западе Крыма погибли два человека. Там столкнулись ВАЗ и Mitsubishi.