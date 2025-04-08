Человек погиб при пожаре в двух квартирах в Новой Москве

Человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Новой Москве. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло во вторник вечером в рабочем поселке Киевский. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание двух квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пожарные вывели из здания на улицу 18 человек, также есть пострадавший.

В настоящее время возгорание в квартире ликвидирована. Общая площадь пожара составила 15 «квадратов».

К ликвидации пожара были привлечены 52 сотрудника МЧС и 15 единиц спецтехники.