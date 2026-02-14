сегодня в 16:58

Человек погиб при обрушении крыши козырька больницы Тамбовской области

Один человек погиб при обрушении крыши козырька больницы Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает Mash .

Трагедия произошла в субботу днем в городе Котовске. Кровля рухнула под тяжестью снега, так как в городе сегодня плюсовая температура.

Погибшим оказался 71-летний пенсионер. Также в результате происшествия пострадали автомобили, припаркованные у крыльца медучреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.