Человек погиб при обрушении крыши козырька больницы Тамбовской области
Фото - © СУ СК России по Тамбовской области
Один человек погиб при обрушении крыши козырька больницы Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает Mash.
Трагедия произошла в субботу днем в городе Котовске. Кровля рухнула под тяжестью снега, так как в городе сегодня плюсовая температура.
Погибшим оказался 71-летний пенсионер. Также в результате происшествия пострадали автомобили, припаркованные у крыльца медучреждения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность).
