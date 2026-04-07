Человек погиб из-за взрыва бензовозов у моста через Панамский канал

В Панаме при взрыве нескольких бензовозов у моста Америк через Панамский канал погиб один человек и двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на El Tiempo.

Происшествие привело к закрытию движения по старейшему мосту, который пересекает канал со стороны Тихого океана. Огонь охватил по меньшей мере две автоцистерны, ситуацию осложняла близость складов с горючим.

В тушении участвовали свыше 75 пожарных, двое из которых получили легкие ожоги. Генеральный директор пожарной службы Виктор Рауль Альварес отметил, что один человек был зажат между двумя цистернами и скончался.

Сейчас пожар полностью потушен, ведутся работы по охлаждению. В ближайшее время следователи приступят к выяснению причин возгорания. Также специалисты проверят металлическую конструкцию моста на предмет повреждений.

