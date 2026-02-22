Человек погиб и один пострадал из-за подрыва авто на мине в Херсонской области

Два автомобиля подорвались на минах в Голопристанском округе Херсонской области, в результате ЧП один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что в селе Малая Кардашинка машина наехала на мину. Из-за ЧП погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, также находившийся в авто, получил осколочные ранения. Его доставили в Скадовскую ЦРБ.

По словам главы области, в селе Чулаковка на мине подорвалась карета скорой помощи, которая ехала на вызов. К счастью, медики не пострадали.

«Те, кто оставляет мины на дорогах, где ездят мирные жители, — не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными», — подчеркнул Сальдо.

