Человек погиб и один пострадал из-за подрыва авто на мине в Херсонской области
Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов
Два автомобиля подорвались на минах в Голопристанском округе Херсонской области, в результате ЧП один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что в селе Малая Кардашинка машина наехала на мину. Из-за ЧП погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, также находившийся в авто, получил осколочные ранения. Его доставили в Скадовскую ЦРБ.
По словам главы области, в селе Чулаковка на мине подорвалась карета скорой помощи, которая ехала на вызов. К счастью, медики не пострадали.
«Те, кто оставляет мины на дорогах, где ездят мирные жители, — не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными», — подчеркнул Сальдо.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.