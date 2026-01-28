Человек лежит на снегу: такси влетело в Largus на Ленинском проспекте в Москве

сегодня в 16:57

Человек пострадал в ДТП с участием такси на юго-западе столицы

На Ленинском проспекте в столице произошло столкновение автомобиля такси с Lada Largus. В результате аварии есть пострадавший, сообщает «Осторожно, Москва» .

Очевидцы поделились видео с места ДТП. На кадрах видно, как обе машины стоят на аварийке у заметенного снегом отбойника. Рядом находится служебный автомобиль ГАИ.

На проезжей части лежит человек, накрытый пледом. Предварительно, это и есть пострадавший. Над ним склонился госавтоинспектор, оказывая необходимую помощь.

Остальные детали произошедшего устанавливаются.

Москва продолжает находиться под властью снежной стихии. В среду вечером дороги мегаполиса сковали 8-балльные пробки. Водителей призывают к осторожности за рулем.

