Человек лежит на снегу: такси влетело в Largus на Ленинском проспекте в Москве
Фото - © Telegram/«Осторожно, Москва».
На Ленинском проспекте в столице произошло столкновение автомобиля такси с Lada Largus. В результате аварии есть пострадавший, сообщает «Осторожно, Москва».
Очевидцы поделились видео с места ДТП. На кадрах видно, как обе машины стоят на аварийке у заметенного снегом отбойника. Рядом находится служебный автомобиль ГАИ.
На проезжей части лежит человек, накрытый пледом. Предварительно, это и есть пострадавший. Над ним склонился госавтоинспектор, оказывая необходимую помощь.
Остальные детали произошедшего устанавливаются.
Москва продолжает находиться под властью снежной стихии. В среду вечером дороги мегаполиса сковали 8-балльные пробки. Водителей призывают к осторожности за рулем.
