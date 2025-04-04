Человеческие руки и ноги «растеклись» по полу в тамбовском музее из-за уборщицы

Уборщица случайно уронила экспонаты Музея греха в Тамбове. По полу «растеклись» человеческие руки, ноги и внутренние органы, находившиеся в банках с формалином, сообщает Mash .

Музей располагается в Медицинском институте Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Из-за разлитого на полу формалина, который представляет опасность для человека, в вузе до вторника отметили занятия.

Для посетителей вход в музей закрыт до мая. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.

Музей греха, основанный в 1977 году, представляет собой уникальную коллекцию фрагментов человеческих тел и органов, которые служат символами грехов, приведших к гибели их обладателей. Цель музея — популяризация здорового образа жизни.