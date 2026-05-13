Челябинский облсуд увеличил срок студенту-курьеру мошенников

Челябинский областной суд ужесточил наказание 18-летнему студенту медколледжа, который работал курьером у мошенников. Вместо 3 лет 6 месяцев он получил 5 лет колонии общего режима, сообщает kursdela.biz .

Суд установил, что студент знал о незаконной деятельности организованной группы и получал деньги от жителей, которых злоумышленники запугивали уголовной ответственностью. За услуги он получал 1,5% от похищенных сумм.

В результате действий мошенников потерпевшим причинен ущерб более чем на 1,2 млн рублей. Кроме того, преступники пытались похитить у пенсионерки еще 1 млн рублей.

Южноуральский городской суд ранее исключил из квалификации признаки «организованной группой» и «с причинением значительного ущерба потерпевшим» и 29 января назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы за мошенничество и покушение на него.

Гособвинение обжаловало решение. Областной суд отменил приговор первой инстанции и назначил новое наказание — 5 лет колонии общего режима.

