сегодня в 15:53

Частный вертолет опрокинулся при взлете с площадки в Уфе

Частный вертолет Robinson А350 опрокинулся при взлете с площадки в Уфе. Пилота с различными травмами госпитализировали, сообщает 112 .

ЧП произошло в четверг днем, когда пилот Нияз Ф. попытался покинуть частное домовладение в поселке Камышлинского Мелькомбината. Однако при взлете борт, принадлежащий ГК «СтройТЭК», но завалился на бок, едва оторвавшись от земли.

В результате происшествия пилот получил черепно-мозговую травму и переломы ребер и был госпитализирован в республиканскую больницу.

Причиной происшествия стало нарушение алгоритма запуска двигателя вертолета.

