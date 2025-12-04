Частный вертолет опрокинулся при взлете с площадки в Уфе
Фото - © Telegram-канал 112
Частный вертолет Robinson А350 опрокинулся при взлете с площадки в Уфе. Пилота с различными травмами госпитализировали, сообщает 112.
ЧП произошло в четверг днем, когда пилот Нияз Ф. попытался покинуть частное домовладение в поселке Камышлинского Мелькомбината. Однако при взлете борт, принадлежащий ГК «СтройТЭК», но завалился на бок, едва оторвавшись от земли.
В результате происшествия пилот получил черепно-мозговую травму и переломы ребер и был госпитализирован в республиканскую больницу.
Причиной происшествия стало нарушение алгоритма запуска двигателя вертолета.
