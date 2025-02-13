Частный дом загорелся в подмосковном округе Люберцы

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Возгорание произошло в доме в подмосковном городском округе Люберцы. Инцидент произошел в Краскове, сообщает сайт MK.Ru .

Видео от очевидцев опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». На записи виден сильный пожар и большой столб дыма.

Пожар успешно потушили. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее пресс-служба МЧС РФ опубликовала видео сильного пожара, который унес жизни трех человек в Московской области. Возгорание произошло в Дмитровском округе.