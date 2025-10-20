Частная коллекция или черный рынок: что будет с украденными из Лувра ценностями

Мировую общественность потрясло сообщение о краже из французского Лувра. Из парижского музея украли девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и французской императрицы Жозефины.

К настоящему времени известно, что грабителей было четверо и они совершили преступление менее чем за 10 минут. На фасаде здания Лувра со стороны Сены проводился ремонт. Несколько злоумышленников, переодетых в рабочих, на специальном подъемнике добрались до окна второго этажа.

До сих пор воры не пойманы, все похищенные ценности не найдены. Эксперты отмечают, что украденные экспонаты бесценны.

«Все преступления подобного рода совершаются как правило по заказу, и они тщательно планируются. Достаточно вспомнить кинематограф, где такой сюжет не редкость. Не нужно говорить о том, что даже если преступники будут пойманы, то это приведет к возврату украденного. Преступники будут молчать и отрицать свою причастность или скажут, что сбыли краденое неизвестному лицу», — сказал Багатурия.

Он добавил, что с большой вероятностью заказчиком ограбления может выступать достаточно богатый и влиятельный человек. При этом нужно понимать, что таких персон во всем мире много. Краденые реликвии могут остаться в частной коллекции такого человека, или их продадут на черном рынке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.