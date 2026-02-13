Части тела в пакетах, банках и тазах: россиянин зарубил и расчленил свою мать

25-летнего жителя города Кумертау в Башкортостане арестовали на два месяца за убийство матери, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Молодого человека обвиняют в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ.

По материалам дела, мать с сыном находились на кухне квартиры, у молодого человека возникла личная неприязнь к ней, а также появился умысел на убийство.

Он взял в ванной топор и направился на кухню, где в тот момент находилась потерпевшая. Злоумышленник подошел к сидящей на стуле женщине, схватил ее за одежду, повалил на пол лицом вниз и, замахнувшись топором, много раз ударил в шею. В результате он отрубил матери голову.

Затем обвиняемый, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил труп, разложил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозбанки и пластиковые тазы.

