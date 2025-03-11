Части беспилотников продолжают находить в Подольске

В СНТ «Ветеран» в городском округе Подольск продолжают находить части сбитых при атаке по Подмосковью дронов, сообщает «Осторожно, Москва» .

По данным Telegram-канала, БПЛА попал в частный дом. Из-за ЧП здание было частично разрушено.

Во вторник утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на столичный регион.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что, судя по найденным поражающим элементам от украинских дронов, целью для них были именно люди.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания», — добавил губернатор.