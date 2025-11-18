Часть строящегося трехэтажного здания рухнула в столице

Как сообщают источники РЕН ТВ, обрушение затронуло перекрытия между вторым и третьим этажами строящегося трехэтажного здания на площади около 80 квадратных метров.

В момент происшествия на объекте находились трое рабочих, которые смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как стабильное.

Следственный комитет уже приступил к проведению проверки для установления причин и обстоятельств случившегося. По предварительной информации, инцидент произошел на этапе возведения монолитных конструкций будущего элитного жилого комплекса.

