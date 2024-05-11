Часть линии электроснабжения отключили в Белгородской области из-за атаки ВСУ

сегодня в 13:28

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Валуйского округа Белгородской области, в результате нападений пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в селе Новопетровка осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в восьми частных домах, школе, двух коммерческих объектах и административном здании сельхозпредприятия. Кроме того, были повреждены четыре легковые машины.

«Есть отключения на линиях электро- и газоснабжения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в хуторе Бабка осколками снарядов выбило окна в двух частных домах.

Губернатор Белгородской области добавил, что оперативные и аварийные службы региона работают на местах обстрела. Власти организовали подомовой обход.