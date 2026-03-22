Часть крыши деревянного дома обрушилась на площади 200 «квадратов» в Томске

В Томске произошло частичное обрушение кровли дома. На место выехали спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сигнал об обрушении стропильной части крыши двухэтажного жилого деревянного дома в Октябрьском районе поступил 21 марта в 23:40 по местному времени. Площадь обрушения достигла 200 квадратных метров.

В результате произошедшего обошлось без пострадавших.

На месте работали 17 человек и 6 единиц техники, в том числе три человека и одна техника от МЧС.

