Часть горящего модульного ангара обрушилась в Балашихе

Пожар произошел в модульном ангаре с баллонами с ацетиленом в Балашихе, часть здания обрушилась, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

В 21:45 20 февраля от очевидца поступила информация о пожаре в нежилом здании по адресу: округ Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48.

В 22:08 20 февраля подтвердился ранг пожара № 2. В 22:12 появилась угроза обрушения, площадь горения составила 2,5 тыс. кв. м, в 22:28 с южной стороны здание обрушилось на площади 800 кв. м, было эвакуировано пять баллонов. В 23:38 пожарные локализовали огонь на площади 1300 кв. м.

В 00:05 21 февраля потушено открытое горение, в 02:10 ликвидированы последствия возгорания.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. На вызов выезжали 53 человека и 11 единиц техники, от МЧС — 24 человека и 9 единиц техники.

Всего за сутки в Московской области произошло 28 пожаров. На их тушение выезжали 245 человек и 70 единиц техники.

