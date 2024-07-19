Бывший замначальника Генштаба признался в половине взятки

Суд оставил генерала Вадима Шамарина в СИЗО по делу о взятке в 36 млн рублей

Суд оставил бывшего замначальника Генштаба генерала Вадима Шамарина в СИЗО еще на три месяца по делу о взятке в 36 млн рублей, пишет « КоммерсантЪ ».

235-й гарнизонный военный суд оставил еще на три месяца в СИЗО генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Бывший высокопоставленный военный чиновник обвиняется в получении взятки в размере 36 млн руб.

«Генерал не отрицает, что получил 19 млн руб. от представителей ОАО „Пермский телефонный завод ‚Телта‘“, однако отвергает получение еще 17 млн руб», — пишет издание.

По версии следствия, представители компании передали генералу деньги «за увеличение объема поставляемой продукции». Военный также обещал «общее покровительство» при сопровождении исполнения государственного контракта.