Бывший администратор криптобиржи РФ Garantex погиб в заключении в Индии

В тюрьме в Индии погиб администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещиков. Его смерть подтвердил создатель платформы Сергей Менделеев, сообщает Baza .

46-летний Бещеков, у которого было гражданство Литвы, был задержан силовиамии 12 марта, когда отдыхал в Индии с членами семьи. Соответствующий запрос послали правоохранители Соединенных Штатов.

По информации Минюста США, Бещеков работал техническим администратором Garantex. Он проверял и одобрял переводы криптовалюты.

Минфин Соединенных Штатов в 2022 году ввел санкции против биржи. Якобы платформа занималась «отмыванием миллионов долларов преступных доходов». Они, как считают в США, были получены в результате хакерских атак, вирусов-вымогателей, терроризма и наркоторговли.

Затем после того, как санкции ввел Евросоюз, Garantex перестала функционировать. Выдача цифровых активов пользователям была поставлена на паузу.