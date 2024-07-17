Бывшего сотрудника МВД отправили в СИЗО
Суд арестовал бывшего силовика по делу о подрыве 20-летней давности
Фото - © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника МВД Владимира Новгородова Владимира делу о покушении на убийство в 2004 году, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Новгородова обвиняют в покушении на убийство двух лиц и хранение взрывчатки в составе организованной группы
«По версии следствия, Новгородов… осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в Одинцовском районе Московской области в 2004 году», — сказано в решении суда.
Фигуранта заключили под стражу на два месяца.