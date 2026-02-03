Бывшего мужа Джилл Байден обвинили в убийстве нынешней супруги

Бывшего мужа Джилл Байден, 77-летнего Уильяма Стивенсона, обвинили в убийстве своей нынешней супруги Линды, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на TMZ.

Женщину нашли без признаков жизни в гостиной дома, где жили супруги, в штате Делавэр. Труп был найден после бытового конфликта в ночь на 28 декабря. Причина смерти официально не названа, однако в аудиозаписях с места происшествия упоминается про остановку сердца.

Отмечается, что Уильям сотрудничал с полицией. После случившегося он вызвал службу спасения, сообщают СМИ. Его задержали 2 февраля и поместили под стражу с залогом в 500 тыс. долларов.

Джилл Байден и Уильям Стивенсон были женаты с 1970 по 1975 год. Через два года она вышла замуж за Джо Байдена в 1977-м. Уточняется, что Джилл никак не причастна к смерти Линды Стивенсон.

