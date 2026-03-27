Бывшего мундепа Нижегородской области Минкаила Саидова убили

В Нижегородской области произошло убийство бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова. Предварительно известно, что его застрелили, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Предварительно известно, что убийство произошло в Шахунье на Комсомольской улице. Злоумышленник использовал охотничье ружье, после чего скрылся с места преступления.

Два года назад Саидов пережил личную трагедию: его сын-бизнесмен Али был убит с особой жестокостью в одном из городских кафе. Основной подозреваемый в этом деле, Эдуард Шамиев, был объявлен в федеральный розыск и до сих пор не задержан. Правоохранительные органы изучают возможную взаимосвязь между двумя этими преступлениями.

До избрания в муниципальный орган власти погибший Минкаил Саидов работал в сфере агробизнеса, занимаясь частным предпринимательством.

