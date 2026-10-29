Бывшего футболиста «Спартака» судят по доносу соседа за воровство электричества

В Испании суд рассмотрел дело бывшего футболиста московского "Спартака" Николаса Парехи о предполагаемом незаконном потреблении электроэнергии. Решение пока не объявлено, сообщает «Царьград» .

По данным ABC Sevilla, поводом для разбирательства стала жалоба соседа бывшего футболиста.

Дело рассматривает суд города Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья. Заседание уже завершилось.

Пареха утверждает, что нарушения в наружном подключении дома к электросети возникли еще до покупки им недвижимости. По словам экс-футболиста, после переезда он обнаружил проблему и устранил ее.

Парехе 42 года. Аргентинский защитник выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2013 год, провел 60 матчей и забил три гола. Он также играл за «Севилью», «Эспаньол», бельгийский «Андерлехт» и другие команды. В составе «Севильи» Пареха трижды выиграл Лигу Европы. Футболист завершил карьеру в ноябре 2020 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.