Бывшего депутата Тверской Думы арестовали в Москве

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Экс-депутата и сотрудника Тверского университета арестовали по делу жены

Экс-депутата Тверской городской Думы и сотрудника Тверского технического университета Степана Черемных арестовали по делу о посредничестве в получении взяток в пользу его супруги, пишет ТАСС .

Черемных решением Басманного районного суда Москвы заключен под стражу на два месяца, сказано в публикации агентства.

По данным ТАСС, Черемных мог быть посредником в получении взяток его женой Татьяной, которая работала руководителем департамента транспорта Ярославской области.

В мае 2023 года в отношении женщины и ряда лиц возбудили уголовное дело по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.

Как полагает следствие, деньги были получены за содействие в продвижении интересов предпринимателя при реализации транспортной реформы в регионе.