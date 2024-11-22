Бывшего депутата Госдумы признали иноагентом

Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина*. В соответствующий перечень также внесен петербургский политик Вадим Ваганов*, сообщается на сайте Минюста.

По данным ведомства, Шеин* был респондентом и экспертом на информационных площадках иностранных агентов, а также создавал и распространял их сообщения и материалы. Кроме того, бывший парламентарий распространял недостоверные данные о политической работе российской власти.

Ваганов* работает в проекте, который включен в реестр иноагентов. Он также распространял недостоверные данные об избирательной системе России и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Из реестра иноагентов исключили ООО «Альтаир 2021» в связи с его ликвидацией, добавили в Минюсте.

*Признан иноагентом в России по решению Минюста РФ