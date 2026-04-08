Была женой бизнесмена: что известно о женщине, чей голый труп нашли в Москве

Погибшая в Москве девушка, найденная голой под окнами многоэтажки с ножевыми ранениями, была женой 58-летнего бизнесмена. В момент, когда мужчина утром ушел из дома на работу, его 35-летняя жена еще была жива, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что 35-летняя женщина преподавала на факультете экономики и менеджмента в одном из столичных вузов. Она проживала в высотном доме на улице Лобачевского с мужем, разница в возрасте с которым составляла 23 года.

Утром 8 апреля бизнесмен ушел на работу, а приблизительно к 09:00 его супругу без признаков жизни обнаружили рядом с подъездом. Тело было полностью обнажено.

Квартира изнутри оказалась заперта, а внутри нее нашли кровавые следы. Известно, что женщина интересовалась эзотерикой. По словам соседей, она отличалась скромностью и имела хрупкое телосложение — «маленькая, худенькая». В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

