Была опытной спортсменкой: выясняются причины гибели триатлонистки Смирновой

Генеральный директор компании «Железный человек», вице-президент Федерации триатлона Санкт-Петербурга Сергей Бодров заявил, что пока трудно говорить о причинах гибели триатлонистки Елены Смирновой в Испании, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Она была хорошо подготовленной спортсменкой, всегда стремилась добиться максимального результата. Я неоднократно награждал ее за призовые места», — сказал Бодров.

По его словам, причины произошедшего станут известны позже, информации пока нет. Есть вероятность, что Смирновой стало плохо с сердцем.

Триатлонистка принимала участие в соревнованиях Ironman в городе Калелья в Испании вблизи Барселоны. На плавательном этапе она начала тонуть и подала организаторам сигналы о помощи, ее достали из воды и отправили в больницу, но спасти девушку не удалось.

Федерация триатлона связалась с близкими погибшей спортсменки в России и намерена оказать всю необходимую помощь.