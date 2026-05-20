«Был веселый, со всеми здоровался»: девятиклассник покончил с собой в Тюмени

Ученик старших классов одной из школ в Тюмени покончил с собой. Предположительно, причиной могли стать проблемы с учебой, сообщает 72.RU .

Трагедия произошла 19 мая. По словам мамы одной из учениц, в тот день Андрей (имя изменено) был в хорошем настроении и со всеми здоровался. Девятиклассника не допустили до экзамена по физике. После занятий Андрей пришел домой, дождался, пока мама уйдет по делам и совершил суицид.

«Страшно теперь отдавать ребенка в эту школу», — поделилась собеседница агентства.

В СУ СК России по Тюменской области подтвердили факт самоубийства подростка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.