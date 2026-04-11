Был весь в крови: мальчик лишился части стопы после игры на танке во дворе Омска

10-летний мальчик получил тяжелую травму на танке, установленном на аллее у дома № 6 по улице 70 лет Октября в Омске, он лишился части стопы, сообщает Om1.ru .

Как рассказала мама пострадавшего, раньше дуло у танка не двигалось, но недавно оно стало вращаться на 360 градусов. В день ЧП ребята играли на танке, другие дети начали раскручивать дуло, в итоге ногу ее сына зажало, ему переломало пальцы и стопу.

После случившегося все дети с танка разбежались. Освободить ногу пострадавшему мальчику помог проходивший мимо мужчина, на место происшествия вызвали скорую помощь.

По словам женщины, ее сыну ампутировали три пальца и часть стопы. После операции ребенок два дня был в реанимации. Родители пытаются выяснить, кто отвечает за обслуживание этого танка и безопасность.

«Мне рассказали знакомые, которые живут в этом микрорайоне, что уже на следующий день, в воскресенье, дуло заварили, оно больше не крутится. Кроме того, после происшествия он был весь в крови, его за ночь отмыли», — добавила горожанка.

В региональном следственном управлении отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

