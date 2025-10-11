Бурятам запретили есть сурков из-за опасности бубонной чумы

В Монголии за сентябрь выявили сразу 13 человек, заболевших бубонной чумой. Один из заразившихся скончался. Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования предупредила местных жителей об опасности и запретила употреблять в пищу сурков, говорится на официальном сайте ведомства.

Специалисты предупреждают о риске распространения инфекции на российскую территорию. Причиной тому служит обширная популяция тарбаганов, обитающих по обе стороны границы. Эти животные перемещаются естественным образом между странами, что создает угрозу переноса болезни.

Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Категорически запрещается употреблять мясную продукцию из сурков и их органов. Следует избегать любых контактов с грызунами, особенно если они выглядят больными или погибшими.

При выборе места для стоянок необходимо держаться подальше от звериных нор и мест скопления грызунов. Передвигаясь по степной местности, важно носить закрытую обувь, защищающую ноги. Медики предупреждают, что при появлении жара, озноба, увеличенных и болезненных лимфоузлов, а также при кашле с одышкой и кровяными выделениями в мокроте необходимо срочно обращаться к врачам.

Бурприроднадзор ведет активную профилактическую работу среди населения для предотвращения распространения заболевания. Ведомство проинформировало о потенциальной опасности заражения все охотничьи хозяйства региона, а также специалистов — охотоведов, егерей и производственных охотинспекторов. Охотникам раздают специальные информационные памятки о мерах предосторожности, параллельно специалисты отслеживают состояние популяций охотничьих животных.

При обнаружении больных или погибших диких животных граждан просят незамедлительно связаться с компетентными службами. Информацию можно передать в Россельхознадзор, позвонив по номеру 8 (3012) 55-95-18. Также сообщения принимает Управление ветеринарии Республики Бурятия, телефон которого 8 (3012) 37-95-17. Кроме того, обратиться можно в Бурприроднадзор по контактному номеру 8 (3012) 44-44-97.

