Булочки с плесенью: названы обстоятельства отравления детей в школе Зеленограда

Ученики отравились в Зеленограде после завтрака в школьной столовой

Массовое отравление учеников школы № 853 в Зеленограде произошло после того, как дети позавтракали в школьной столовой, сообщает MSK1.RU .

Одна из мам пятиклассников рассказала, что дети часто жаловались на качество питания в школьной столовой. По словам дочери женщины, их кормили невкусной и холодной едой, а вид блюд оставлял желать лучшего.

Девочка также рассказала, что она видела в столовой булочки с плесенью. Но мать пятиклассницы не уверена, что именно это стало причиной отравления.

Директор школы Анатолий Ващилин извинился перед пострадавшими. Он пообещал принять меры в случае выявления нарушений. Сейчас школу осматривают специалисты Роспотребнадзора. Они проверяют организацию питания и исследуют еду, которая подавалась на завтрак.

Эксперты определят источник, круг контактных лиц и перечень необходимого лабораторно-инструментального обследования.

Массовое отравление произошло в школе Зеленограда 10 марта. Дети пожаловались на боли в животе и рвоту после завтрака. Сейчас известно о 13 пострадавших.

